10 Redenen Waarom Cadeaubonnen Altijd een Goed Idee Zijn

Het valt lang niet altijd mee om een passend cadeau te vinden. Er zijn allerlei gelegenheden waarvoor je soms iemand een presentje wilt geven. Van verjaardagen tot jubilea of omdat iemand geslaagd is voor school, een examen of certificaat. En nog duizend andere redenen natuurlijk. En wat past er dan bij die persoon en die gelegenheid? Hier zijn 10 redenen waarom cadeaubonnen altijd een goed idee zijn, ongeacht de gelegenheid of de persoon die het ontvangt.

Geen stress over maat of smaak

Dat leuke t-shirtje staat geweldig bij jouw nichtje. Daar ben je van overtuigd. En dus zou je het wel voor haar willen kopen om over 2 weken voor haar verjaardag te geven. Maar welke maat heeft ze ook alweer? Oeps....Geef dan een fashioncheque of een andere cadeaukaart en je nichtje (of haar ouders - als ze nog een kind is) dan zelf iets uitzoeken dat in haar maat is.

Flexibiliteit voor de ontvanger

De ontvanger van een cadeaubon kan zelf bepalen wanneer en waaraan het besteed wordt. Dus in geval van bovengenoemd t-shirtje kan je nichtje ook wachten tot de zomercollectie binnen is en dan pas "toeslaan". Bovendien is het mogelijk om meerdere bonnen bij elkaar te leggen en voor iets duurs te gaan.

Gemakkelijk te kopen

Je kent vast wel die eindeloze zoektochten naar een geschikt cadeau. Winkel in, winkel uit. Of tegenwoordig, van webshop naar webshop. Het kost heel veel tijd en dan nog vind je vaak niet wat je zoekt. Geef je een cadeaubon, die je gewoon online kunt bestellen bij cadeaubon.nl, dan laat je die zoektocht over aan de ontvanger (die veel sneller klaar is, want die weet wat hij / zij wil!) en heb jij het in enkele kliks geregeld.

Gemakkelijk te verzenden

Nog meer gemak voor jou als gever. Een cadeaubon is altijd gemakkelijk te versturen, ongeacht of je nou kiest voor de fysieke versie (die met de post gaat) of de digitale versie die in de inbox van de ontvanger landt. En stel je eens het gedoe voor als je - pak hem beet - een tosti-apparaat of mooie plant zou willen versturen als cadeau.

Geen "oeps-momentje"

Aansluitend op ons punt hierboven. Je was die verjaardag helemaal vergeten natuurlijk. Snel nog even een cadeautje regelen? De stad ingaan is niet snel. Dat kost tijd. Dus ga je online en bestel je een geschikte cadeaubon, die digitaal naar de ontvanger wordt verzonden. In vijf minuten klaar en je hoeft geen schuldgevoel (meer) te hebben!

Geen verspilling

De ontvanger zal te beleefd zijn om jou te vertellen dat dat cadeau dat jij zo zorgvuldig had uitgezocht niet echt past bij zijn of haar wensen. En dus wordt het met een glimlach in ontvangst genomen. En de volgende dag wordt het op marktplaats aangeboden! Zonde toch? Dat voorkom je door een cadeaubon te geven waarmee - daar gaan we weer - de ontvanger zelf kan kiezen wat hij / zij wil en dus weet je zeker dat het passend is en op prijs wordt gesteld.

Veel variatie

Er is heel veel variatie in cadeaubonnen. Wil je dus voor een bepaald doel een bon geven dan hoef je echt geen algemene cadeaubon te geven. Enkele voorbeelden zijn Diner Cadeau, waarmee je een etentje geeft; de Nederlandse boekenbon, zeer geschikt voor liefhebbers van een goed boek; de Nationale Tuinbon voor mensen met groene handen of de Efteling Giftcard, die dan weer heel geschikt is voor je nichtje...Je ziet: enorme keuze, in alle soorten, maten en belevenissen.

Personalisatie

Je kunt bij een cadeaubon een persoonlijke boodschap toevoegen. Dat is vooral leuk en handig als je niet in staat bent om persoonlijk een cadeau te overhandigen. Zo kun je toch je felicitaties of dank in je eigen woorden overbrengen.

Geen dubbele cadeaus

Het komt zo vaak voor: Je komt met iets aanzetten dat "echt iets voor jou is". Maar dat vond die persoon die net even eerder op het feestje was ook. En die gaf precies hetzelfde boek...Gênant? Best wel! Dat voorkom je dus als je het feestvarken een cadeaubon geeft.

Stimuleert iets nieuws proberen

Als je dat "echt iets voor jou" nou eens wil omdraaien en wilt zeggen "probeer dit eens". Dat bereik je met het geven van een specifieke cadeaubon. Denk daarbij aan bijvoorbeeld de Nationale Sauna & Wellness Cadeaukaart of de Festival Cadeaukaart.

Tien redenen dus om bij de volgende gelegenheid eens aan een cadeaubon, zoals de Nederlandse boekenbon, te denken! Succes met een keuze maken!