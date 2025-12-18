Vrachtwagen overvallen op A1 bij Muiden

Op de A1 ter hoogte van Muiden is donderdagochtend een vrachtwagen overvallen. De truck werd van de weg af gedrukt en de chauffeur werd met een vuurwapen bedreigd. De politie laat weten in het onderzoek naar de overval een vrachtwagen te hebben onderschept bij Eemnes.

Omstreeks 10.45 uur vond het incident plaats en waren meerdere voertuigen betrokken bij de overval. Wat de inhoud van de vrachtwagen was wil de politie niet zeggen. Rond 14.00 uur werd er door de politie een vrachtwagen onderschept bij de Eembrug in Eemnes.



Tot op heden zijn er geen verdachten aangehouden. Volgens NH nieuws staat er op de vrachtwagen een bedrijfsnaam uit Vianen, maar die laat weten de vrachtwagen twee jaar geleden verkocht te hebben.

