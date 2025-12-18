Bijna 1.100 kg vuurwerk en 1.000 hennepplanten in panden Emrikweg Haarlem

De politie heeft op woensdag 17 december in meerdere panden aan de Emrikweg in Haarlem bijna 1.100 kilo vuurwerk en 1.000 hennepplanten in beslag genomen. Dit meldt de politie donderdag.

Team Explosieven Veiligheid

'Ook bleek dat er voorbereidingen waren getroffen voor een ondergrondse hennepkwekerij. Vanwege de grote hoeveelheid en het type vuurwerk is het Team Explosieven Veiligheid ingezet. We zijn een onderzoek gestart', aldus de politie.

EODD

Team Explosieven Veiligheid en Explosieven Opruimingsdienst Defensie ter plaatse

Na een eerste beoordeling van het aangetroffen vuurwerk schakelde de Team Explosieven Verkenner, uit voorzorg voor de veiligheid van de omgeving, de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) in. De EODD kwam ter plaatse.

Honderden kilo's vuurwerk

In meerdere panden aan de Emrikweg werden honderden kilo’s vuurwerk aangetroffen. Het opslaan van vuurwerk in een pand dat ook wordt gebruikt als hennepkwekerij is uiterst onverantwoord. Gezien de omstandigheden en de grote hoeveelheid explosief materiaal had dit incident ernstige gevolgen kunnen hebben voor de omgeving en de veiligheid van personen.

Aanleg ondergrondse hennepkwekerij met instortingsrisico ontdekt

Naast de grote vuurwerkvondst en de 1000 hennepplanten werd ook de aanleg van een ondergrondse hennepkwekerij aangetroffen. Het is levensgevaarlijk om zonder bouwtechnische kennis aanpassingen te verrichten aan de betonvloer van een pand. Het risico op verzakking of instortingsgevaar is dan namelijk zeer groot.