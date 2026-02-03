Amsterdammer (51) legde giftige mottenballen in kinderboekenhoek bibliotheek

Maandag 2 februari heeft de Raadkamer van de Amsterdamse rechtbank de gevangenhouding bevolen van een 51-jarige man uit Amsterdam. 'De man wordt ervan verdacht mottenballen in de kinderboekenhoek van een bibliotheek te hebben neergelegd. Mottenballen kunnen giftig zijn en lijken qua uiterlijk op snoepjes', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag.

Giftig

Bij de politie kwam op woensdag 20 januari een melding binnen dat er in de kinderboekenhoek van een bibliotheek in Amsterdam mottenballen waren aangetroffen. Mottenballen werden vooral vroeger gebruikt om motten te verdelgen. 'Ze kunnen eruit zien als kleine snoepjes. Traditionele mottenballen zijn tegenwoordig verboden omdat ze giftig kunnen zijn. Als kinderen ze zouden eten kan dat gevaarlijk zijn', aldus het OM.

Camerabeelden

Na bestudering van camerabeelden van de bibliotheek kon de verdachte worden geïdentificeerd. Op donderdag 22 januari werd hij in zijn woning aangehouden. Toen werden ook in zijn woning mottenballen aangetroffen.

Zwijgrecht

De verdachte beroept zich tot op heden op zijn zwijgrecht. Over zijn motief is dan ook nog niets bekend. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) onderzoekt de chemische samenstelling en de schadelijkheid van de mottenballen. Het politieonderzoek wordt voortgezet.