Ajax-speler Gerald Alders op huurbasis naar Telstar

Ajax heeft met Telstar overeenstemming bereikt over de verhuur van Gerald Alders. 'De 20-jarige speler wordt per direct, tot en met het einde van het lopende seizoen, verhuurd aan de Eredivisionist. In Amsterdam loopt het contract van de verdediger nog tot en met 30 juni 2028', zo meldt Ajax dinsdag.

Debuut

Gerald Alders (7 mei 2005, Amsterdam) speelt sinds 2014 voor Ajax. Hij doorliep meerdere jeugdelftallen en speelde in het seizoen 2024/2025 een half jaar op huurbasis voor FC Twente. Zijn debuut voor het eerste elftal van Ajax volgde op 18 oktober 2025 in de competitiewedstrijd tegen AZ. Tot nog toe speelde Alders vijf officiële wedstrijden voor de hoofdmacht.

'Speelminuten maken belangrijk'

Directeur Voetbal Marijn Beuker: “Voor Gerald is het belangrijk om speelminuten te maken in de Eredivisie. Bij Telstar krijgt hij de kans om zich wekelijks op dat podium te laten zien. In de komende maanden kan hij daar veel minuten maken en zich verder ontwikkelen, met als doel om uiteindelijk als completere speler terug te keren.”