Mondelinge overeenstemming tussen Ajax en Jordi Cruijff (51)

Ajax en Jordi Cruijff hebben mondeling overeenstemming bereikt met betrekking tot de functie van Technisch Directeur. Dit heeft Ajax bekendgemaakt.

'Proces in laatste fase'

Het proces om tot een definitieve aanstelling te komen bevindt zich in de laatste fase, hierin moet nog een aantal stappen worden genomen. Het doel van Ajax is dat Cruijff begin februari 2026 kan starten.

Aanstelling periode tot en met 30 juni 2028

De Raad van Commissarissen (RvC) van Ajax heeft tevens het voornemen hem te benoemen als statutair bestuurder. Dit, met inachtneming van de geldende procedure, voor een periode tot en met 30 juni 2028. Om die reden zal een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) worden uitgeschreven, waar de aandeelhouders van Ajax formeel in kennis worden gesteld van deze voorgenomen benoeming.