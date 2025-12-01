Max Verstappen nog in de race voor het kampioenschap

Door een goede strategie van het team en een geweldig gereden race door Max Verstappen, maakt de Nederlander nog steeds kans op een vijfde wereldtitel.

Verstappen startte vanaf de 3e positie en wist na de start zijn rivaal Norris in te halen. Tijdens een safety car ging Verstappen naar binnen voor nieuwe banden. Het team van McLaren besloot buiten te blijven en nam daarmee de gok op een tweede safety car situatie.

McLaren gokte verkeerd en daardoor wist Verstappen de GP van Qatar te winnen. De race in Abu Dhabi zal uitmaken wie er wereldkampioen zal worden. Norris, Verstappen en Piastri maken kans op de titel