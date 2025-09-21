Verstappen wint GP van Baku

In tegenstelling tot de kwalificatie, verliep de GP van Azerbeidzjaan een stuk rustiger en zonder al te veel crashes of andere problemen. Max Verstappen stond op pole en wist de gehele race de leiding te behouden.

In de eerste ronde kwam Piastri met zijn McLaren in de muur terecht. Na een zeer slechte start verloor de Australiër veel plaatsen en kwam de bocht niet door en belandde in de muur. Een safety car was het gevolg.

Bijna saaie race

Na het einde van de safety car was het in het kop van het veld een bijna saaie race, want de Nederlander liep steeds meer uit op de rest van de wagens. Uiteindelijk finishte de Nederlander na 51 ronden als eerste, gevolgd door Russel in de Mercedes en als derde Carlos Sainz in de Williams.