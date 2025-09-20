Max Verstappen pakt pole in Azerbeidzjaan

Max Verstappen heeft op het circuit van Baku in Azerbeidzjaan tijdens de kwalificatie de pole position weten te bemachtigen. In een zeer rommelige kwalificatie was de Nederlander het snelst.

Doordat het af en toe regende, werden de witte lijnen op het stratencircuit spiegelglad en meerdere coureurs, waaronder Leclerc en Piastri, zette hun bolide in de muur. Ook zonder dat het glad was regende het gele en rode vlaggen en moest de kwalificatie meerdere keren gestopt worden.

Na de laatste rode vlag waren er nog rond de zes minuten op de klok en was Sainz in zijn Williams tot op dat moment het snelst. Norris kwam niet aan de tijd van Sainz, maar Verstappen ging er met vlag en wimpel overheen. Hij zal dan morgen ook vanaf pole starten, met op een tweede plaats Sainz en derde Lawson in een Racing Bull.