Hermine Voûte stapt uit RvC van Ajax

Hermine Voûte heeft besloten haar positie als lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van AFC Ajax NV per direct ter beschikking te stellen. De zoektocht naar een geschikte vervanger zal spoedig aanvangen. Zodra een geschikte kandidaat gevonden is zal voor de voordracht daarvan een Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) bijeengeroepen worden.

Voûte werd tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van december 2024 benoemd tot lid van de RvC. Haar termijn zou lopen tot en met de AVA van 2026. Zij heeft een achtergrond als advocate. Daarnaast is zij een van de oprichters van Better Place to Work BV, een bureau dat adviseert over sociale veiligheid binnen organisaties. Ook was zij jarenlang teammanager van het eerste team van Hockeyclub Amsterdam.

Voûte laat weten met bewondering en liefde voor Ajax en respect voor allen die aan de club verbonden zijn, zich te gaan richten op haar andere activiteiten. “Het commissariaat bij Ajax is in de praktijk iets anders gebleken dan wat ik me aanvankelijk had voorgesteld. De verwachtingen en de dynamiek van de rol vragen om een andere invulling dan waar ik, voor mijn gevoel, het meest kan betekenen voor de club. Ik ben dankbaar voor de dingen die ik heb mogen doen en voor de vele mensen waar ik zo prettig mee heb mogen samenwerken. Ajax is en blijft voor mij een bijzondere club.”

Carolien Gehrels, voorzitter van de RvC: “We hebben prettig met Hermine samengewerkt. Zij bracht een duidelijke maatschappelijke juridische blik mee, en er stond nog veel op stapel waarop we samen wilden voortbouwen. We respecteren haar keuze en wensen haar veel succes met haar andere bezigheden.”