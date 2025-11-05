Oud-tennistrainer Van Scheppingen cel in voor verkrachtingen, aanrandingen en ontucht

De voormalig tennisser en tennistrainer Van Scheppingen (50) is veroordeeld voor meerdere verkrachtingen en aanrandingen van een tennispupil én ontucht met de minderjarige broer die hij jaren later ook coachte. Dit meldt de rechtbank Amsterdam woensdag.

Celstraf en verplichte behandeling

De rechter legt hem 3,5 jaar (42 maanden) gevangenisstraf op waarvan 10 maanden voorwaardelijk. De man moet zich laten behandelen en krijgt een beroepsverbod opgelegd voor het geven van tennistrainingen en het coachen van personen onder de 25 jaar voor de duur van acht jaar.

Twee broers

De man was in verschillende periodes de tennistrainer van twee broers. Hij wordt ervan verdacht de oudste broer meerdere keren verkracht en aangerand te hebben tussen februari 2009 en januari 2012. Bij de jongere en tevens minderjarige broer zou de man in een periode van twee jaar (van januari 2017 tot en met april 2019) ontucht hebben gepleegd.

Verkrachtingen en aanrandingen oudste broer

De rechtbank acht de verklaring van de oudste broer gedetailleerd, consistent en betrouwbaar en oordeelt dat er sprake was van seksuele handelingen tegen zijn wil. Steun voor de onvrijwillige seksuele handelingen kan onder meer worden gevonden in de verklaringen van zijn vader en zijn toenmalige vriendin. Hij had het gevoel dat hij geen nee kon zeggen. Ook kon hij niet met anderen over de seksuele handelingen spreken, omdat dit grote gevolgen zou hebben voor het verdere verloop van zijn tenniscarrière.

Droom om toptenniser te worden

Daarmee zou hij zijn droom om toptennisser te worden mogelijk moeten opgeven. Hij zou ook zijn woonruimte kunnen verliezen, terwijl hij zich geïsoleerd voelde van de buitenwereld. De rechtbank is van oordeel dat sprake was van een afhankelijkheidssituatie en dat het slachtoffer zich niet redelijkerwijs aan de seksuele toenadering van zijn tennistrainer kon onttrekken. Dat de gevolgen voor het slachtoffer nog altijd groot zijn, blijkt uit zijn indringende slachtofferverklaring.

Ontucht minderjarige broer

Ook de verklaring van de jongere broer acht de rechtbank gedetailleerd, consistent en betrouwbaar, mede door de context waarin de aangifte is gedaan. Het slachtoffer had veel te verliezen wanneer hij aangifte zou doen. Desondanks zette hij die stap. De rechtbank oordeelt dat de gepleegde handelingen kunnen worden gekwalificeerd als ontuchtige handelingen. Het slachtoffer was tussen de 14 en 16 jaar oud toen de handelingen plaatsvonden en was aan de opleiding van zijn tennistrainer toevertrouwd.

Misbruik positie

De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij misbruik heeft gemaakt van zijn positie als tennistrainer en coach. De twee broers keken erg tegen hem op omdat hij in het verleden een zeer succesvolle tennisser was. Mogelijk hebben zij met behulp van hem een hoger tennisniveau behaald dan dat zij zonder zijn hulp zouden hebben behaald. Ook heeft hij een deel van hun financiële zorgen weggenomen. Dit rechtvaardigt echter op geen enkele wijze het plegen van de feiten.

Hoewel er geen sprake was van geweld of bedreiging daarmee, vormen de duur en frequentie van het misbruik en de afhankelijkheidssituatie waarin de slachtoffers verkeerden strafverzwarende omstandigheden. De rechtbank vindt een gevangenisstraf van aanzienlijke duur de enige passende reactie. De rechtbank legt een gevangenisstraf op van 42 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. Daarbij heeft de rechtbank de bijzondere voorwaarden van een meldplicht en ambulante behandeling opgelegd.

Beroepsverbod van 8 jaar

Ook krijgt hij een beroepsverbod voor het geven van trainingen en het verrichten van coachingswerkzaamheden in de tennissport voor personen onder de 25 jaar voor de duur van acht jaar. Bij een afweging van de belangen is de rechtbank van oordeel dat eventuele toekomstige slachtoffers op deze manier in voldoende mate worden beschermd, terwijl de man nog steeds inkomsten kan genereren uit het werk als tennistrainer of coach ten aanzien van personen van 25 jaar of ouder. De man moet de broers een schadevergoeding betalen van ruim 17.000 euro en 5.000 euro.