Calamiteitenhospitaal gebruikt wasstraat om ziekenhuisbedden sneller te reinigen

Het Calamiteitenhospitaal doneert 200 goedgekeurde ziekenhuisbedden in prima staat aan Oekraïne. 'Ze worden in dat land verdeeld over 5 ziekenhuizen, waaronder 2 specifiek voor kinderen. De gift voorziet ook in matrassen, verrijdbare lampen, infuuspalen en papegaaien waarmee patiënten zich omhoog kunnen trekken', zo meldt het ministerie van Defensie vrijdag.

Overbodig vanwege wasstraat bedden

De 200 bedden zijn overbodig geworden omdat het Calamiteitenhospitaal nu sneller en efficiënter werkt. 'Zo waste het personeel de huidige exemplaren met de hand. Iets dat veel tijd kost en dus in het geval van een grote patiënten-toestroom niet wenselijk is. De nieuwe bedden gaan door de wasstraat van het UMC Utrecht en worden vervolgens binnen enkele minuten met stoom gereinigd', aldus het ministerie.

Veel gewonden

Terwijl de wasstraat ‘draait’, desinfecteert een robotje de ruimte met ozon. Deze stof doodt schadelijke cellen en micro-organismen zónder reststoffen achter te laten. De ziekenzaal is dus meteen weer bruikbaar. De actie maakt deel uit van een moderniseringsprogramma waarmee het Calamiteitenhospitaal zich voorbereidt om een crisis met veel gewonden het hoofd te bieden.

Worst case-scenario

En het noodziekenhuis moet gereed zijn voor elke grote crisis, dus ook om slachtoffers op te vangen wanneer Defensie nationaal en bondgenootschappelijk gebied moet verdedigen. Volgens hoofd Calamiteitenhospitaal luitenant-ter-zee 1 Joris Prinssen is er een aanzienlijke kans dat er dan ook veel gewonden vallen, die hulp nodig hebben.

Hoge doorstroom

Prinssen wil dat dan niet alleen de zorgkwaliteit adequaat is, maar dat ook de doorstroom hoog is zodat meer mensen medische zorg krijgen. “Daarom trainen we de zorgteams nu beter en vaker. Verder worden protocollen en processen aangescherpt. Hierbij plannen we altijd op het worst case-scenario. Dan zijn we echt overal op voorbereid.”

Binnen 30 minuten operationeel

Het Calamiteitenhospitaal is een samenwerking van UMC Utrecht met de ministeries van Defensie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het noodziekenhuis in Utrecht moet 24/7 binnen 30 minuten operationeel zijn voor grootschalige rampen of oorlogssituaties. Het heeft een capaciteit van 200 bedden, enkele operatiekamers en isolatieboxen voor bijzondere infectieziekten.