OM start onderzoek naar dierenmishandeling van koeien bij verzamelcentra

Het Openbaar Ministerie (OM) doet strafrechtelijk onderzoek naar dierenmishandeling bij verzamelcentra. 'Dat onderzoek vindt plaats naar aanleiding van beelden van onderzoeksgroep Ongehoord', zo meldt het OM vrijdag.

NVWA

'Op beelden is te zien hoe runderen en kalveren worden geschopt, bewerkt met bijvoorbeeld een prikstok of stroomstootwapen of met hun volle bewustzijn aan hun achterpoot worden weggesleept', aldus het OM. Het strafrechtelijk onderzoek wordt onder gezag van het Functioneel parket uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Rol personen op beelden onderzocht

Het OM snapt dat mensen zich zorgen maken over het lot van de dieren. Eerder al zijn daarom de originele beelden van onderzoeksgroep Ongehoord gevorderd. Het onderzoek houdt daarmee niet op. In het onderzoek wordt nadrukkelijk ook gekeken naar de rol van de personen die op de beelden staan.