zaterdag, 20. december 2025 - 17:42 Update: 20-12-2025 17:44
Slachtoffer dodelijke aanrijding A79 blijkt 38-jarige man uit België
Foto: Archief EHF
Valkenburg
Bij de dodelijke aanrijding op de A79 bij Valkenburg van afgelopen zondag is een persoon om het leven gekomen. 'In het lopende onderzoek, waarbij nauw wordt samengewerkt met de Belgische politie, is inmiddels de identiteit van het slachtoffer vastgesteld', zo meldt de politie.
Belg
'Het gaat om een 38-jarige man met de Belgische nationaliteit. De nabestaanden zijn hierover in kennis gesteld. Het onderzoek naar de toedracht loopt. Het onderzoeksteam houdt alle scenario’s open.