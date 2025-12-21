Twee vrouwen en een man gewond bij steekincident Amsterdam

Zaterdagmiddag 20 december vond in Amsterdam bij een woning aan de Menadostraat een steekincident plaats. 'Hierbij raakte drie personen – twee vrouwen en één man – gewond. De politie kon ter plaatse een verdachte aanhouden', zo meldt de politie.

Steekverwonding

Rond 16.30 uur kwam de melding binnen dat bij een appartementencomplex op de Menodastraat zich een persoon met een steekverwonding zou bevinden. 'Agenten gingen ter plaatse en troffen in het pand drie gewonden aan. De gewonden, één man van 45 en een vrouw van 33 uit Amsterdam en een 32-jarige vrouw uit Groningen, werden met spoed naar het ziekenhuis overgebracht', aldus de politie.

Jonge kinderen in appartement

Op het moment van het steekincident waren de slachtoffers in het gezelschap van twee jonge kinderen. Zij bleven ongedeerd. Inmiddels is duidelijk dat de drie slachtoffers buiten levensgevaar zijn.

Verdachte (29) aangehouden

In het pand kon ook de verdachte worden aangehouden. Het gaat om een 29-jarige Amsterdammer. Wat er zich precies heeft afgespeeld en waarom is nog onduidelijk en wordt door de politie onderzocht.