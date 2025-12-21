Vogelgriep vastgesteld op kalkoenhouderij in Limburgse Ysselsteyn

In het Limburgse Ysselsteyn op een kalkoenbedrijf vogelgriep vastgesteld. Dit meldt het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid zondag.

23.000 kalkoenen geruimd

'Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 23.000 dieren op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)', aldus het ministerie.

54 bedrijven in 10-kilometerzone

In de 1-kilometerzone rondom deze besmette locatie bevinden zich 5 andere pluimveebedrijven. In de 3-kilometerzone liggen 7 pluimveebedrijven. De bedrijven in de 1- en 3-kilometerzone worden door de NVWA gescreend en vervolgens gedurende 10 dagen gemonitord door middel van de kadaverbemonstering en gedurende 14 dagen intensief gemonitord door telefonische monitoring. In de 10-kilometerzone liggen 54 bedrijven. Een aantal van deze bedrijven bevindt zich ook in de beperkingszone rondom de besmetting in Tienray van 25 november 2025.

Vervoersverbod

In de hele 10-kilometerzone geldt per direct een vervoersverbod. Dit betekent dat er vanaf locaties met vogels in deze zone geen vogels, broedeieren en/of consumptie-eieren mogen worden vervoerd. Ook geldt een verbod voor de afvoer van mest van vogels en gebruikt strooisel. Deze maatregelen zijn nodig om verspreiding naar andere delen van het land te voorkomen. Andere dieren dan vogels en hun producten mogen wel worden af- en aangevoerd naar locaties met vogels mits dat gebeurt volgens de strenge voorwaarden van het hygiëneprotocol.