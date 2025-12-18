donderdag, 18. december 2025 - 20:44 Update: 18-12-2025 20:48
Bestuurder bestelbus omgekomen bij aanrijding met vrachtwagen op A73 bij Sint Joost
Foto: fbf
Sint Joost
Donderdagmiddag rond 15:30 uur ontstond er op de A73 ter hoogte van Sint Joost een aanrijding tussen een bestelbus en een vrachtauto. 'De bestuurder van de bestelbus is hierbij om het leven gekomen', zo meldt de politie vandaag.
Onderzoek
Opsporing Team Verkeer en de Forensische Opsporing onderzoeken wat er precies is gebeurd. De weg werd afgesloten en het verkeer omgeleid.