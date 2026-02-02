OM eist 8 jaar gevangenisstraf voor verkrachting vrouw uit Maastricht

Het Openbaar Ministerie Limburg (OM) heeft vandaag 8 jaar cel geëist tegen een 42-jarige verdachte voor de verkrachting van een prostituee uit Maastricht. Op 16 oktober 2024 werd zij in de woning van de verdachte met geweld van haar vrijheid beroofd en verkracht.

De gewelddadige verkrachting is volgens het OM voorafgegaan door een (deels) vooropgezet plan, namelijk het bewust misleiden van de vrouw en haar partner omtrent zijn naam en adres. Dit heeft de verdachte gedaan om de uitvoering van de verkrachting makkelijk te maken. Daarom spreekt het OM van een zogenaamde gekwalificeerde opzetverkrachting. De verdachte wist immers dat hij niet in staat zou zijn om de vrouw te betalen voor haar seksuele dienstverlening. Door haar te voorzien van een vals adres kon hij er voor zorgen dat niemand dit plan kon verstoren.

Voldoende steunbewijs



Het slachtoffer heeft gedetailleerd en consistent verklaard en daarom acht de officier van justitie haar verklaring betrouwbaar. Zo verklaarde de vrouw dat de verdachte haar polsen vastbond, een wapen toonde en haar bedreigde met een mes. Er is volgens de officier van justitie voldoende steunbewijs, die de verklaringen van het slachtoffer bevestigen. Deze verklaringen zijn gedetailleerd en komen op belangrijke punten overeen: hoe de afspraak tussen haar en verdachte tot stand is gekomen, wat er is gebeurd in de woning voorafgaande aan de seksuele handelingen en welke seksuele handelingen zijn verricht. De verklaringen vinden bovendien steun in andere bewijsmiddelen, zoals de verklaringen van de toenmalige partner van het slachtoffer. Die verklaringen zijn afgelegd terwijl hij als verdachte van een vernieling werd vastgehouden op het politiebureau in Maastricht en nog voordat het slachtoffer zich bij de politie gemeld had. Hij heeft dus geen enkele mogelijkheid gehad zijn verklaring af te stemmen op de verklaringen die de vrouw later bij de politie zou afleggen. Daarnaast zijn er diverse waarnemingen van de politie die ondersteuning bieden voor de verklaringen van het slachtoffer. Verder zijn bij de vrouw diverse letsels waargenomen, die volgens haar zijn ontstaan toen zij zich tegen de verdachte probeerde te verzetten.

Seks tegen betaling



De verdachte verklaart dat er sprake zou zijn geweest van seks tegen betaling, maar met wederzijdse instemming. Die verklaring biedt volgens het OM echter geen uitleg voor de letsels, de noodzaak van het opgeven van een valse naam en adres en de emotionele toestand waarin de vrouw haar vriend opbelde om haar te komen halen.

Strafeis



Officier van justitie op zitting:” De verdachte heeft op agressieve en dreigende wijze voorzien in de voldoening van zijn eigen seksuele behoeftes. Dat hij daarvoor het slachtoffer met geweld van haar vrijheid moest beroven en moest dreigen met ernstige vormen van geweld heeft hem daar niet van weerhouden. Dit terwijl de vrouw toch al in een extra kwetsbare positie verkeerde. Hoewel het door het slachtoffer opgelopen lichamelijke letsel gelukkig beperkt is gebleven, kan dat niet gezegd worden van het geestelijke letsel. De angsten die zij tijdens haar verblijf in de woning van de verdachte heeft moeten doorstaan, moeten onbeschrijflijk zijn. De verdachte had hier echter lak aan.”

Het OM houdt rekening met het feit dat de verdachte in zowel Frankrijk als België al eerder veroordeeld is voor verkrachting en daarvoor in totaal al 10 jaren aan gevangenisstraf opgelegd heeft gekregen. Daarbij valt op dat de voordeling in Frankrijk eveneens zag op de verkrachting van een sekswerker. Het OM eist dan ook een gevangenisstraf van substantiële duur, 8 jaar, met aftrek van de tijd die de verdachte in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak in de zaak.