Gewonde bij overval woning in Dordrecht

In de nacht van 1 op 2 februari kreeg de politie rond 02:00 uur de melding dat er een woningoverval had plaatsgevonden aan de Thorbeckeweg in Dordrecht.

Er raakte hierbij een persoon gewond. De politie doet onderzoek, heeft nog geen aanhoudingen verricht en is op zoek naar twee verdachten. De twee mannen droegen donkere kleding. Een van de mannen had een opvallende rode tas bij zich. De politie is een buurtonderzoek gestart en kijkt camerabeelden uit.