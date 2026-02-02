Mitch Evans schrijft Formule E-geschiedenis in Miami voor Jaguar TCS Racing

Met zijn winst in Miami schrijft Evans Formule E-geschiedenis met de meeste zeges ooit in het kampioenschap. Het Britse Jaguar team kijkt nu vooruit naar sterke resultaten in Jeddah.

Evans schittert en zet record



Jaguar TCS Racing-coureur Mitch Evans veroverde zijn eerste zege van het 2025/26 ABB FIA Formula E World Championship tijdens de Miami E-Prix. Hij reed een indrukwekkende race op een vochtig en glad circuit. Onder deze moeilijke omstandigheden beheerste Evans constant zijn race, met slimme inzet van Attack Mode-strategieën. Hij behaalde niet alleen de leiding, maar reed ook de snelste ronde van de race.