FIAT maakt met de 500e Pop elektrisch rijden nog toegankelijker dankzij 8 jaar garantie en een vanafprijs van €24.999

FIAT wil (stijlvol) elektrisch rijden nog toegankelijker maken en introduceert de FIAT 500e Pop. Het interieur van de Fiat 500 is opgefrist, er is een nieuwe lakkleur beschikbaar en de 500 electric is voortaan leverbaar in een logisch opgebouwde line‑up.

Naast de instapversie Pop is hij ook leverbaar als Icon en de meest compleet uitgeruste variant La Prima. Elke uitvoering combineert het kenmerkende design van de 500 met moderne technologie, zero‑emissie rijden en een hoog uitrustingsniveau.

De instap begint met de Fiat 500 electric Pop, die met zijn compacte 24 kWh‑accu en elektrische aandrijving ideaal is voor stedelijk gebruik. Daarboven positioneert FIAT de Icon, met extra comfort- en connectiviteitsopties zoals een 10,25'' scherm en draadloze Apple Carplay en Android Auto. De Pop en Icon uitvoeringen zijn beschikbaar met een 24kWh batterij met een rijbereik tot 190km of een grotere 42kWh batterij met een rijbereik tot ruim 330 kilometer (WTLP). De La Prima uitvoering vertegenwoordigd het topniveau op het gebied van luxe, design en technologie en is alleen beschikbaar met de grotere 42kWh batterij. De Icon en La Prima met 42kWh batterij zijn ook beschikbaar als cabrio of 3+1 variant met kenmerkende derde portier aan de passagierskant.