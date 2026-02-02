Honderden handtekeningen voor goede cao in verffabrieken

De werknemers van verf- en drukinktbedrijven gaan een stapje verder in hun acties voor een goede cao. Zij bieden de fabrieksbazen dinsdag om 10.00 uur bij de Flint Group in Winschoten zo'n vierhonderd handtekeningen aan.

Albert Kuiper, vakbondsbestuurder van de FNV: ‘Zoveel handtekeningen zijn bijzonder want de mensen in deze sector voeren nooit actie. Dat ze dat nu wel doen, laat zien hoe graag ze een goede cao willen, met een eerlijke loonsverhoging en een generatieregeling, zodat oudere werknemers met zwaar werk minder kunnen gaan werken. Voor de werkgevers moeten al deze handtekeningen een teken zijn dat de mensen het menen en dat het tijd is om naar hen te luisteren. Als de werkgevers dat niet doen, komen er meer acties.’

FNV waarschuwde al voor acties



Het aanbieden van de handtekeningen is de volgende stap nadat de FNV werkgeversorganisatie VVVF eerder al een ultimatum stuurde. Daarin waarschuwde de vakbond de fabrieksbazen dat honderden werknemers klaarstaan om actie te voeren. Zij willen onder andere 6% meer salaris in een jaar. De lonen moeten bovendien voortaan meestijgen met de prijzen van boodschappen (automatische prijscompensatie).

Vanaf zeven jaar voor AOW minder werken



Minstens zo belangrijk vinden de werknemers de invoering van een zogeheten generatiepactregeling, waarbij zij vanaf zeven jaar voor hun AOW nog maar 80% hoeven te werken terwijl ze 90% van hun huidige salaris krijgen en volledig pensioen opbouwen.

Werk in de fabrieken is intensief



Kuiper: ‘Vergis je niet: het werken in verf- en drukinktfabrieken is intensief. De mensen maken zich zorgen of ze gezond hun pensioen halen, zeker nu de overheid dreigt de AOW-leeftijd met sprongen op te hogen. Daarom is die 80-90-100-regeling zo belangrijk voor de werknemers.’

Fabrieksbazen doen weinig met wensen personeel



De fabrieksbazen doen weinig met de wensen van het personeel. Zij vinden 3,1% meer salaris in een jaar (vanaf november 2025) voldoende. Over een goede generatieregeling willen ze het zelfs helemaal niet hebben.

Nog nooit gestaakt in de sector



Acties in de Bereide verf- en drukinktindustrie, zoals de sector voluit heet, zijn nieuw. Er is nog nooit gestaakt voor meer salaris en betere arbeidsvoorwaarden. Bij grote verffabrieken met een eigen cao, zoals PPG, gebeurde dit enkele jaren geleden wel. Daar staakten de werknemers er toen 10% loon bij.

In de verf- en drukinktindustrie werken zo’n 1.500 mensen.