Nieuwe Renault Duster: volledig nieuw ontworpen voor internationale markten

De Renault Duster is meer dan een model. Het is een begrip – zeker in India. Sinds de wereldwijde lancering in 2010 vonden bijna twee miljoen klanten hun weg naar de Duster. Daarmee verstevigde Renault zijn positie in het segment van compacte SUV's.

Het model werd ontworpen met een duidelijke focus op robuustheid, betaalbaarheid en rijplezier, en wist zich steeds aan te passen aan de wensen van een groeiend en steeds diverser publiek. De nieuwe Duster is een volledig nieuw ontworpen model van de volgende generatie: een icoon dat Renault opnieuw heeft vormgegeven voor de Indiase markt, als onderdeel van het strategische Renault International Game Plan 2027.