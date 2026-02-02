XPENG versterkt positie in Nederland met BOVAG-lidmaatschap

XPENG is met haar verkooporganisatie als eerste Chinese autobouwer officieel toegetreden tot BOVAG, de brancheorganisatie voor ondernemers in mobiliteit.

Met deze stap onderstreept XPENG zijn inzet voor kwaliteit, transparantie en consumentenbescherming op de Nederlandse markt.

Het BOVAG-lidmaatschap van een automerk biedt consumenten belangrijke voordelen. Zo staat BOVAG garant voor duidelijke voorwaarden, eerlijke service en betrouwbare garanties. Klanten van XPENG profiteren hier nu dus ook van. Daarnaast betekent het BOVAG‑lidmaatschap dat XPENG voldoet aan strenge eisen op het gebied van vakbekwaamheid, betrouwbaarheid en klantgerichtheid.