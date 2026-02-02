Lexus wederom hoogste score in betrouwbaarheidsonderzoek Consumentenbond

Lexus mag zich een wederom het meest betrouwbare automerk van Nederland noemen. Uit groot onderzoek door de Consumentenbond onder eigenaren komt Lexus als meest betrouwbare automerk naar voren met een hoge score van 8,9.

In het grote tweejaarlijkse onderzoek van de Consumentenbond beoordelen bijna 50.000 eigenaren de kwaliteit van auto's van 39 verschillende merken. Alle personenauto's vanaf bouwjaar 2014 tot en met begin 2025 konden meedoen. Eigenaren geven antwoord op de vraag of zich mankementen hadden voorgedaan en zo ja, hoe ernstig die waren. Hierbij konden eigenaren – net als in voorgaande edities van het onderzoek – kiezen uit drie opties: het incident maakte het onmogelijk om verder te rijden, de auto moest snel naar de garage of de reparatie kon worden uitgesteld.