Rijden op zonne-energie: Nissan viert Clean Energy Day met een op zonne-energie aangedreven ARIYA-concept
Op Clean Energy Day laat Nissan een concept van de ARIYA op zonne‑energie zien – een kijkje in hoe elektrische auto's in de toekomst de meest voorkomende hernieuwbare energiebron ter wereld kunnen gebruiken: de zon.
Het concept is ontwikkeld door ingenieurs van het Advanced Product Planning‑team van Nissan in Dubai en het Powertrain Planning-team in Barcelona. De auto heeft 3,8 m2 aan super efficiënte zonnepanelen die zijn ingebouwd in de motorkap, het dak en de achterklep. Deze zonnepanelen van polymeer en glas zetten zonlicht om in gelijkstroom, die wordt beheerd door een geavanceerde controller die is ontworpen om het energieverbruik te optimaliseren en de afhankelijkheid van externe oplaadinfrastructuur te verminderen.