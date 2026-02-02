Rijden op zonne-energie: Nissan viert Clean Energy Day met een op zonne-energie aangedreven ARIYA-concept

Het concept is ontwikkeld door ingenieurs van het Advanced Product Planning‑team van Nissan in Dubai en het Powertrain Planning-team in Barcelona. De auto heeft 3,8 m2 aan super efficiënte zonnepanelen die zijn ingebouwd in de motorkap, het dak en de achterklep. Deze zonnepanelen van polymeer en glas zetten zonlicht om in gelijkstroom, die wordt beheerd door een geavanceerde controller die is ontworpen om het energieverbruik te optimaliseren en de afhankelijkheid van externe oplaadinfrastructuur te verminderen.