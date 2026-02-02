CNV-leden stemmen in met cao-resultaat Metalektro

De leden van CNV en die van andere bonden hebben in grote meerderheid ingestemd met het onderhandelingsresultaat over de nieuwe cao Metalektro. Omdat ook de werkgevers van FME akkoord zijn, is de nieuwe cao voor 170.000 medewerkers nu een feit.

‘Met deze nieuwe cao gaat niemand er op achteruit’, zegt Nicole Engmann-van Eijbergen van CNV. ‘Gezien de omstandigheden in de sector is dat een prima ontwikkeling.’

Winst dat niemand erop achteruitgaat



Nicole Engmann-van Eijbergen: ‘Met de bedrijven in de sector gaat het lang niet altijd even goed. Ze hebben te maken met vele uitdagingen, zoals hoge energiekosten. Dan is het winst als niemand er op achteruitgaat. De loonsverhoging in combinatie met de eenmalige uitkering compenseert de inflatie net. Het meest profiteren de onderste loonschalen, omdat een deel van de loonsverhoging in centen is. Daarnaast is het voor CNV heel belangrijk dat iedereen op een gezonde manier zijn pensioen haalt.‘

Over de cao Metalektro



De cao Metalektro geldt voor ongeveer 170.000 werknemers in onder andere de machine- en motorenbouw, scheepsbouw en staalgieterijen. Ook grote bedrijven als Scania, VDL en ASML vallen onder de cao Metalektro.

Let op, deze cao is niet te verwarren met de cao Metaal en Techniek. Die geldt voor 340.000 werknemers in onder andere technische installatiebedrijven, metaalbewerkingsbedrijven, isolatiebedrijven. Over deze cao is onlangs een onderhandelingsresultaat bereikt. Hier moeten de leden nog over stemmen.