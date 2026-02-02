Elektrische Ford Explorer en Capri krijgen LFP-batterij met o.a. meer rijbereik

De meest betaalbare Standard Range-uitvoeringen krijgen een vernieuwde batterij en elektromotor. Daarmee biedt Ford klanten met een kleiner budget meer vrijheid, flexibiliteit en rijplezier, gecombineerd met een groter rijbereik en betere prestaties.