maandag, 2. februari 2026 - 10:51 Update: 02-02-2026 10:56
Elektrische Ford Explorer en Capri krijgen LFP-batterij met o.a. meer rijbereik
Foto: Ford
Amsterdam
Ford introduceert technische verbeteringen voor de volledig elektrische Explorer en Capri.
De meest betaalbare Standard Range-uitvoeringen krijgen een vernieuwde batterij en elektromotor. Daarmee biedt Ford klanten met een kleiner budget meer vrijheid, flexibiliteit en rijplezier, gecombineerd met een groter rijbereik en betere prestaties.