Toyota Aygo X is betrouwbaarste auto in onderzoek Consumentenbond

In groot onderzoek van de Consumentenbond onder eigenaren scoorde de Toyota Aygo X een 9,7. Toyota eindigde als gedeeld tweede, achter luxemerk Lexus, met een score van 8,7.

In het grote tweejaarlijkse onderzoek van de Consumentenbond beoordelen bijna 50.000 eigenaren de kwaliteit van auto's van 39 verschillende merken. Alle personenauto's vanaf bouwjaar 2014 tot en met begin 2025 konden meedoen.