Verdachte van moord op Lisa en verkrachting nu ook verdacht van poging verkrachting

Het OM heeft de tenlastelegging van de man die verdacht wordt van moord op Lisa op 20 augustus 2025 in Duivendrecht en van verkrachting van een vrouw op 15 augustus 2025 op de Weesperzijde in Amsterdam uitgebreid met een poging verkrachting van een vrouw op 10 augustus 2025, eveneens op de Weesperzijde.

Eerder had het OM aangegeven dat er nog onderzoek werd gedaan naar de poging verkrachting. Daarom stond deze zaak nog niet op de tenlastelegging tijdens de pro formazitting van 25 november 2025.

Inmiddels zijn er resultaten van het forensisch onderzoek dat het NFI heeft verricht. Op één van de schoenen die vermoedelijk van de verdachte zijn en die in beslag zijn genomen en door het NFI zijn onderzocht, is bloed van het slachtoffer van de poging verkrachting aangetroffen. Deze resultaten maken dat de verdenking sterker is geworden. Daarom is de tenlastelegging nu uitgebreid met de poging verkrachting.

Het onderzoek naar de poging verkrachting gaat voort. Op de eerstvolgende pro formazitting van 11 februari 2026 zal de stand van zaken van de drie onderzoeken – de moord, de verkrachting en de poging verkrachting - besproken worden.

Het slachtoffer van de poging verkrachting, het slachtoffer van de verkrachting en de nabestaanden van de moord op Lisa zijn inmiddels over deze uitbreiding van de tenlastelegging geïnformeerd.