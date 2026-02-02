Fors minder nieuwe auto’s op kenteken in januari
De nieuwverkoop van personenauto’s kwam in januari 2026 uit op 28.347 registraties. Dat is 13,1 procent minder dan in januari 2025 (32.624 registraties). Dit blijkt uit de officiële cijfers van RAI Vereniging, BOVAG en RDC.
Het aantal volledig elektrische auto’s daalde in januari met 35,4 procent. In totaal werden 7.165 EV’s geregistreerd, goed voor een marktaandeel van 25,3 procent. In januari 2025 waren dat er 11.089, met een marktaandeel van 34 procent. Hybride auto’s lieten juist groei zien: met 17.571 registraties (+18,4 procent) steeg het marktaandeel naar 62 procent. Benzineauto’s kwamen uit op 3.348 registraties, goed voor 11,8 procent marktaandeel (januari 2025: 6.370 registraties en 19,5 procent).
Meest geregistreerde merken in januari 2026
- Volkswagen (2.394 registraties, 8,5% marktaandeel)
- Kia (2.192 registraties, 7,7% marktaandeel)
- Hyundai (1.949 registraties, 6,9% marktaandeel)
- BMW (1.790 registraties, 6,3% marktaandeel)
- Škoda (1.786 registraties, 6,3% marktaandeel)
Meest geregistreerde modellen in januari 2026
- Suzuki Swift (727 registraties, 2,6% marktaandeel)
- Hyundai i10 (629 registraties, 2,2% marktaandeel)
- Toyota Aygo X (615 registraties, 2,2% marktaandeel)
- Škoda Kodiaq (577 registraties, 2% marktaandeel)
- Hyundai Kona (558 registraties, 2% marktaandeel)
Meest geregistreerde EV-modellen in januari 2026
- Kia EV3 (315 registraties, 4,4% marktaandeel)
- Tesla Model Y (293 registraties, 4,1% marktaandeel)
- Volvo EX30 (278 registraties, 3,9% marktaandeel)
- Renault 5 (271 registraties, 3,8% marktaandeel)
- Hyundai Inster (263 registraties, 3,7% marktaandeel)
Verhouding brandstofsoort in januari 2026
- Hybride (17.571 registraties, 62% marktaandeel)
- Full EV (7.165 registraties, 25,3% marktaandeel)
- Benzine (3.348 registraties, 11,8% marktaandeel)
- Diesel (249 registraties, 0,9% marktaandeel)
- LPG (14 registraties, <0,1% marktaandeel)