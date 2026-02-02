Arriva op de vingers getikt voor doorgeslagen cameratoezicht

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft Arriva op de vingers getikt, na een klacht van chauffeurs. ‘We zijn blij met deze duidelijke uitspraak van de Autoriteit Persoonsgegevens’, zegt CNV-onderhandelaar Niels Rook. ‘Camera’s op de bus hebben een belangrijke functie, als het gaat om de veiligheid van chauffeurs en passagiers. Maar het continu in de gaten houden van chauffeurs gaat veel te ver. Dat is nergens voor nodig. Goed dat dit nu wordt aangepakt.’