Toyota biedt nu tot 10 jaar of maximaal 1 miljoen kilometer aandrijfbatterijgarantie bij elektrische modellen

Toyota biedt klanten van batterij-elektrische modellen extra zekerheid met een uitgebreide garantie op de aandrijfbatterij.

Voortaan geldt voor de Urban Cruiser, de Toyota C-HR+, de bZ4X, de bZ4X Touring en de Hilux tot 10 jaar aandrijfbatterijgarantie met een maximale kilometrage tot maar liefst 1 miljoen kilometer. Daarmee onderstreept Toyota zijn reputatie op het gebied van kwaliteit, betrouwbaarheid en zorgeloos rijplezier.

De verbeterde garantieregeling geldt zolang het periodieke onderhoud wordt uitgevoerd door een officiële Toyota-dealer of erkend reparateur van het merk en is van toepassing op onder meer de Toyota Urban Cruiser, Toyota C-HR+, Toyota bZ4X en de bZ4X Touring. Ook voor de onlangs geïntroduceerde batterij-elektrische Hilux geldt de nieuwe garantieregeling.