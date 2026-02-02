'Golden Steering Wheel 2025' en meer: internationale onderscheidingen voor Opels SUV‑trio met de nieuwe Mokka GSE, Grandland en Frontera

Voor Opel stond 2025 duidelijk in het teken van 'OMG! GSE': kippenvel, snelheid en elektrische emotie. Dat werd bovenal belichaamd door de nieuwe Opel Mokka GSE. Sinds zijn wereldpremière op IAA Mobility in München wist hij zowel experts als klanten te overtuigen, met als bekroning de overwinning bij de 'Golden Steering Wheel 2025'-verkiezingen.

En dat is nog niet alles: tal van internationale onderscheidingen uit het afgelopen jaar onderstrepen hoe positief het volledig vernieuwde Opel SUV‑trio – Mokka, Grandland en Frontera – is ontvangen. Niet alleen het design van de nieuwkomers viel in de prijzen, ook de vooruitstrevende technologieën die het rijden comfortabeler en veiliger maken.

Nieuwe Mokka GSE: 'Golden Steering Wheel' voor snelste volledig elektrische productie-Opel

In het voorjaar van 2025 arriveerde de nieuwe Mokka bij de dealers: stijlvoller, moderner en verkrijgbaar in frisse kleuren. Kort daarna volgde het volgende hoogtepunt. Begin zomer presenteerde Opel de Opel Mokka GSE Rally. Deze batterij-elektrische rallyauto van de nieuwe generatie levert 207 kW (281 pk) en 345 Nm koppel en is het eerste competitievoertuig dat is ontwikkeld volgens de nieuwe FIA eRally5-reglementen.