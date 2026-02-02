Man uit Velp schuldig aan mensensmokkel

De rechtbank veroordeelt een 34-jarige man uit Velp voor mensensmokkel. Hij krijgt een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. Verder moet de man een taakstraf van 240 uur uitvoeren.

De man maakte zich schuldig aan het illegaal onderdak bieden van zes vreemdelingen bij hun verblijf in Nederland. Verder liet hij de vreemdelingen werken voor hem of zijn bedrijf. Omdat het ging om een langere periode oordeelt de rechtbank dat de man hier een gewoonte van heeft gemaakt. Dit is een strafverzwarende omstandigheid.

Vrijspraak van medeplegen



De rechtbank vindt niet bewezen dat de man de mensensmokkel samen met een of meerdere personen heeft gedaan. Ze spreekt de man daarom hiervan vrij.

Financieel gewin



De man handelde om er zelf financieel beter van te worden door de vreemdelingen voor hem en zijn bedrijf klus- en bouwwerkzaamheden te laten verrichten. De man betaalde ze deels contant en zonder factuur en – kennelijk – zonder loonheffingen en werkgeverslasten te betalen. De man zorgde voor oneerlijke concurrentie met ondernemers die legale arbeidskrachten inschakelen. Verder verstoorde de man het arbeidsmarktbeleid van de overheid. Ook ondermijnde hij het overheidsbeleid met betrekking tot bestrijding van illegaal verblijf in Nederland.

Andere straf dan eis



Hoewel de ernst van de delicten het opleggen van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf rechtvaardigt, legt de rechtbank – anders dan door de officier van justitie geëist – een maximale taakstraf en een forse voorwaardelijke gevangenisstraf op. De redenen hiervoor zijn de persoonlijke omstandigheden van de man, de opgelegde straffen in vergelijkbare zaken en het beroepsverbod dat aan de man wordt opgelegd. Voor het voorwaardelijke strafdeel geldt een proeftijd van drie jaar.

Beroepsverbod



Tot slot legt de rechtbank als bijkomende straf een beroepsverbod op dat kort gezegd inhoud dat de man 4 jaar lang geen beroep of bedrijf mag uitoefenen in de bouwsector, voor zover dit niet in loondienst is.