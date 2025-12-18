Verdachte van gewelddadige woningoverval Maastricht aangehouden

Een 52-jarige man uit Maastricht is woensdagavond door de politie aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige overval op dinsdagmorgen 16 december. Bij de overval op de Sionsweg raakte dinsdagmorgen de 93-jarige bewoner gewond.

Woensdagavond rond 19.00 uur zagen agenten de man die als verdachte van de woningoverval bekend stond rijden op een scooter. De scooterrijder probeerde aan de politie te ontkomen. Op de rotonde aan de Sint Annalaan toucheerde de scooterrijder de politieauto en daarbij kwam hij ten val. In de val kwam hij in aanrijding met de auto van een cameraman die vervolgens de aanhouding live kon vastleggen.