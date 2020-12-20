EU-landen zijn akkoord over digitale euro

De EU-landen hebben afgelopen vrijdag een akkoord bereikt over een digitale euro. Dit meldt het Ministerie van Financiën.

Digitale vorm van contant geld

'De digitale euro is een digitale vorm van contant geld, uitgegeven door de Europese Centrale Bank. Het is een extra manier om in de toekomst (anoniem) te kunnen betalen, naast geld op een bankrekening of contant geld. Het is dus niet verplicht', aldus het ministerie.

Kosten moeten voor winkeliers laag blijven

De EU-landen zijn tot een akkoord gekomen nadat de Europese Commissie in juni 2023 een voorstel presenteerde voor de invoering van een digitale euro. Nederland heeft zich hard gemaakt voor strenge privacyvoorwaarden, niet-programmeerbaarheid en offline gebruik. Deze onderdelen zijn nu goed verankerd in de verordening. Ook heeft Nederland er op ingezet dat de kosten voor het gebruik van een digitale euro laag blijven voor winkeliers.

'Op zijn vroegst in 2029'

Een digitale euro is er op zijn vroegst in 2029. Het Europees Parlement moet nog instemmen. Daarna moeten de EU-landen en het Europees Parlement samen tot overeenstemming zien te komen.

Betalen met de digitale euro: online én offline

Voor het gebruik van digitale euro’s kan straks iedereen bij een bank een aparte rekening openen. Betalen kan met behulp van de app van de bank, een ECB-app of een aparte betaalkaart. Er komt een online en een offline variant van de digitale euro.

Bij de online variant is privacy vergelijkbaar met andere digitale betaalmethoden, zoals pinnen of betalen met je telefoon.

Meer privacy bij offline variant

De offline digitale euro biedt nog meer privacy en werkt bijvoorbeeld door telefoons dicht bij elkaar te houden. Dit laatste betekent dat betalingen ook mogelijk zijn in geval van een internet-, stroom- of bankstoring.

Acceptatieplicht voor winkeliers

Voor de digitale euro zal een acceptatieplicht gelden voor winkeliers. Als winkeliers nu pinbetalingen accepteren, zullen ze op dezelfde manier digitale euro betalingen moeten accepteren. De eerste jaren zal dit voor Nederlandse winkeliers niet duurder zijn dan vergelijkbare bestaande betalingen. En ook op de lange termijn zijn er maatregelen om hoge kosten voor winkeliers te voorkomen.

Limiet voor maximum aantal digitale euro's

De EU-landen zien de digitale euro als een extra betaalmiddel en is niet bedoeld om mee te sparen. Er zal daarom een aanhoudingslimiet gaan gelden, wat betekent dat er een maximum komt voor het aantal digitale euro’s dat je kunt aanhouden. Gebruikers ontvangen bovendien geen rente, net zoals dat dit bij contant geld niet het geval is.