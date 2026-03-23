Koopwoningen in februari ruim 5 procent duurder dan jaar eerder

In februari waren de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 5,4 procent hoger dan een jaar eerder. Dat is gelijk aan de prijsstijging jaar op jaar in januari. Ten opzichte van januari 2026 stegen de prijzen in februari gemiddeld met 0,1 procent. De prijsontwikkelingen in dit bericht zijn gebaseerd op de prijsindex van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster.

Ten opzichte van januari stegen prijzen koopwoningen nauwelijks

Ten opzichte van januari stegen de prijzen van bestaande koopwoningen in februari met 0,1 procent. De prijzen van bestaande koopwoningen bereikten in juli 2022 een piek. Daarna sloeg de trend om en daalde de prijsindex enige tijd. Sinds juni 2023 is de trend echter weer stijgend. In februari lagen de prijzen gemiddeld 15,5 procent hoger dan bij de vorige piek in juli 2022.

Meer transacties bestaande koopwoningen in februari

Het Kadaster maakte bekend dat het in februari 17 675 woningtransacties registreerde. Dat is ruim 8 procent meer dan een jaar eerder. In de eerste twee maanden van 2026 zijn 36 568 woningen verkocht, bijna 7 procent meer dan een jaar eerder.

In februari was de gemiddelde transactieprijs voor een bestaande koopwoning 487 768 euro. NB Voor het bepalen van prijsontwikkelingen van bestaande koopwoningen wordt niet de transactieprijs, maar de prijsindex gebruikt. Bij de berekening van de prijsindex wordt rekening gehouden met kwaliteitsverschillen tussen koopwoningen. In de gemiddelde transactieprijs zit geen kwaliteitscorrectie.