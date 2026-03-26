DNB: Nederland financieel beperkt verbonden met Midden-Oosten

De totale waarde van de export naar het Midden-Oosten bedroeg in 2025 € 47 miljard, terwijl we voor € 21 miljard importeerden, blijkt uit nieuwe cijfers van DNB. 'Daarmee bedraagt de handel van Nederland met de regio minder dan 5% van de totale Nederlandse in- en uitvoer', zo meldt DNB vandaag.

Blokkade straat van Hormuz

Door de onrust in het Midden-Oosten liggen diverse handelsstromen stil, onder meer vanwege de veelbesproken blokkade van de Straat van Hormuz en de (gedeeltelijke) sluiting van het luchtruim boven diverse landen. Dit merken we onder meer aan de pomp door de wereldwijd stijgende energieprijzen, al zijn de directe Nederlandse financiële relaties met de regio beperkt.

Import fossiele grondstoffen

In 2025 exporteerde Nederland voor € 47 miljard aan goederen en diensten naar het Midden-Oosten, terwijl de import € 21 miljard bedroeg. Daarmee is de waarde van de invoer en uitvoer met het gehele Midden-Oosten bijvoorbeeld vergelijkbaar met de import en export met Italië. De goederenhandel met de regio bestaat uit een divers scala aan producten. Ruim een derde van de invoer betreft fossiele grondstoffen en ons land exporteert bijvoorbeeld voedsel en geneesmiddelen. De wederzijdse dienstenhandel richt zich met name op zakelijke dienstverlening.

Directe investeringen concentreren zich in olie- en gassector

De directe investeringsrelaties met de regio zijn het grootst met Israël, de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië. Bij een directe investering wordt een aanzienlijk belang verkregen in een buitenlandse onderneming, over het algemeen voor een langere periode. Een voorbeeld hiervan zijn de moeder-dochter-bedrijfsstructuren waarmee multinationals hun internationale activiteiten vormgeven. De directe investeringspositie vanuit Nederland in het Midden-Oosten bedroeg eind 2025 € 157 miljard, omgekeerd was dit € 161 miljard. Dit is ongeveer 3% van de totale directe investeringspositie van ons land.

Bedrijfsleven

Bijna de helft van de investeringen tussen Nederland en het Midden-Oosten komt voor rekening van het bedrijfsleven. Hierbij gaat het vooral om investeringen in de olie- en gassector. Bij de andere helft gaat het voornamelijk om doorstroomvennootschappen. Dit zijn ondernemingen die beperkte financiële relaties hebben met de Nederlandse economie en met name opgericht zijn vanwege belastingtechnische of juridische redenen.

Beperkte Nederlandse beleggingen in het Midden-Oosten

Nederlandse beleggers zijn maar beperkt actief in het Midden-Oosten. Eind 2025 bedroeg de totale waarde van de beleggingen in deze regio € 13 miljard, minder dan 1% van de totale buitenlandse beleggingen van Nederland. De effecten staan vrijwel allemaal op de balans van financiële instellingen, waarbij ruim 70% in handen is van institutionele beleggers. Het gaat dan met name om aandelen en obligaties, waarbij vooral wordt geïnvesteerd in Turkije, Israël en de Verenigde Arabische Emiraten.