'Hogere energiekosten dwingen horeca opnieuw tot prijsverhogingen'

De gestegen energie- en brandstofprijzen door het conflict in het Midden-Oosten raken ook horecaondernemers. Zij hebben daardoor te maken met zowel hogere kosten voor energie als van inkoop en transport. Dat zet de winstmarges onder druk. Dit zegt Sjuk Akkerman van de ING Bank.

Akkerman: 'Daarnaast nemen ook al de personeelskosten dit jaar toe, door loonsverhogingen per 1 juli a.s.. Restaurants en cafés ontkomen er daardoor niet aan de prijzen voor gasten verder te verhogen. Net als in 2025 stijgen de prijzen stijgen naar verwachting gemiddeld met 4 procent.'

Doorberekenen nodig om te kunnen blijven investeren

De horeca zal ook dit jaar de hogere kosten zoveel mogelijk moeten doorberekenen om voldoende winstmarge over te houden. Naast ondernemersbeloning is er financiële ruimte nodig om te investeren om zaken up‑to‑date te houden en te verduurzamen.

Mogelijkheden om kostenstijgingen te beperken

Alkkerman: 'Ondernemers kunnen kostenstijgingen beperken door kritisch naar hun uitgaven te kijken. Dat kan onder meer door efficiënter in te kopen en voedselverspilling te verminderen. Energiekosten kunnen worden verlaagd door te investeren in energiezuinige apparatuur, zoals ledverlichting en energiezuinige koel‑ en vriesapparatuur. Ook digitalisering, bijvoorbeeld bestellen via QR‑codes, en een kleinere menukaart kunnen bijdragen aan kostenbeheersing.'