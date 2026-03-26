Fietsersbond lanceert vernieuwde Routeplanner

De Fietsersbond lanceert de vernieuwde Routeplanner: de meest complete fietsrouteplanner van Nederland. Op de website plan je eenvoudig een route die bij je past, of je nu de kortste weg, een autoluwe route of een recreatief rondje zoekt. Vrijwilligers van de Fietsersbond zorgen voor actuele informatie over fietspaden, zoals de breedte, bankjes langs de route en wegopbrekingen. Kortom: een planner gemaakt door fietsers, voor fietsers

Uniek aan de Routeplanner van de Fietsersbond is de mogelijkheid om op vele manieren van A naar B te komen. Plan een route waar je makkelijk kunt doorfietsen, of plan een autoluwe route. Kies voor een recreatief rondje of een rondje langs knooppunten zonder onverharde paden en veerponten.

Kracht van lokale kennis

Achter de Routeplanner zit de grootste database van fietspaden in Nederland. Vrijwilligers van de Fietsersbond brengen fietspaden en routes tot in detail in kaart. Zijn de paden verhard of onverhard? Zijn er werkzaamheden onderweg? Zijn routes veilig en toegankelijk? “Als ik lees dat ergens een nieuwe brug wordt geopend, fiets ik erheen om hem in te tekenen”, zegt Gisela van Blokland (Utrecht). “Ik vind het leuk om het compleet en kloppend te maken. Dat helpt mijzelf ook om mooie routes te maken.” (Tekst gaat verder onder foto)

Ook vrijwilliger Kees van Stijn (Tytsjerk) benadrukt de kracht van die lokale kennis: “Het sprak me aan dat mensen samen een Routeplanner maken die beter is dan andere planners, omdat ze de omgeving goed kennen.” Die betrokkenheid zorgt ervoor dat de Routeplanner niet alleen volledig, maar ook opvallend actueel is. “De uitdaging is om bij omleidingen te zorgen dat de Routeplanner helemaal bij is en dat het er direct in staat als de werkzaamheden zijn afgerond", aldus Van Stijn. “Provincies en projectleiders verbazen zich er weleens over hoe actueel onze Routeplanner is.”