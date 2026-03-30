Bedrijven met digitalisering in top 3 EU, Nederlanders digitaal meest vaardig

In 2025 heeft bijna 90 procent van de bedrijven in Nederland het basisniveau van digitale intensiteit bereikt, een graadmeter voor het niveau van digitalisering van bedrijven. In 2023 was dat 83 procent. 84 procent van de Nederlanders beschikt over ten minste digitale basisvaardigheden, het hoogste binnen de Europese Unie. Dit blijkt uit nieuwe cijfers over ICT-gebruik bij bedrijven en inwoners van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Eurostat.

Bijna 9 op de 10 bedrijven digitaal op basisniveau

De mate van digitalisering van bedrijven wordt in de EU gemeten met de digitale intensiteitsindex. Een doel van de EU is dat in 2030 meer dan 90 procent van de kleine en middelgrote bedrijven (10 tot 250 werknemers) een basisniveau van digitale intensiteit heeft. Dit houdt in dat bedrijven minimaal vier van twaalf door de EU geselecteerde digitale technologieën gebruiken. In 2025 heeft 89 procent van de kleine en middelgrote bedrijven in Nederland dit basisniveau (lage, hoge of heel hoge digitale intensiteit) bereikt, waarmee bijna is voldaan aan de EU-doelstelling.

Bijna alle informatie- en communicatiebedrijven digitaal vaardig

Van de bedrijven in de informatie- en communicatiesector haalt 98 procent het basisniveau van digitale intensiteit. 92 procent van de bedrijven in deze sector haalt zelfs de twee hoogste niveaus (hoge en heel hoge digitale intensiteit). Vijf andere sectoren zitten ook boven het Nederlandse gemiddelde van 89 procent, waaronder verhuur en handel van onroerend goed, en specialistische zakelijke dienstverlening. Bedrijven in de horeca hebben het vaakst een lage digitale intensiteit (41 procent).