Albert Heijn koploper bulkaanbiedingen, Consumentenbond roept op tot afbouw

De Consumentenbond roept Albert Heijn op om het aantal bulkaanbiedingen af te bouwen, te beginnen bij ongezonde producten. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat Albert Heijn wekelijks gemiddeld ruim 1000 aanbiedingen zoals ‘1+1 gratis’ of ‘2e halve prijs’ heeft. Daarmee is de keten dé aanjager van acties die aanzetten tot prijsverhogingen, ongezondere keuzes en verspilling.

De Consumentenbond bekeek 8 weken lang de aanbiedingen bij Albert Heijn, Dekamarkt, Dirk, Hoogvliet, Jumbo, Poiesz, Plus en Vomar. 57% van de in totaal 44.000 aanbiedingen bleek een bulkaanbieding. Consumenten moeten dan meer dan 1 stuks van een product kopen om korting te krijgen.

Albert Heijn had veruit de meeste van dit soort stapelkortingen, gemiddeld ruim 1000 per week. Op grote afstand volgen Jumbo, Plus en Poiesz met gemiddeld ruim 500 bulkaanbiedingen per week. Ook Dekamarkt, Hoogvliet en Vomar doen, op kleinere schaal, aan bulkaanbiedingen. Bij Aldi, Dirk en Lidl hoeven consumenten niet te hamsteren voor een gunstige prijs.

Prijsverhogend en oneerlijk

Bulkaanbiedingen lijken aantrekkelijk, maar ze werken vaak prijsverhogend. De normale prijs is vaak onnodig hoog om de aanbiedingen te compenseren. Dat is oneerlijk voor eenpersoonshuishoudens en consumenten met weinig budget of weinig opslagruimte.

Zij kunnen niet meedoen en betalen vaker de volle prijs voor een product. Daarnaast stimuleren stapelkortingen consumenten om meer te kopen dan ze nodig hebben. Uit onderzoek blijkt dat consumenten door dit soort aanbiedingen tot 27% meer kopen dat ze van plan waren. Dat zorgt voor verspilling en overconsumptie.

Verantwoordelijkheid

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘We vinden dat Albert Heijn als markleider haar maatschappelijke verantwoordelijkheid moet nemen. De super belooft beter eten bereikbaar te maken voor iedereen. Maar ondertussen biedt ze gemiddeld ruim 1000 prikkels per week om klanten te verleiden vooral veel in te slaan. En vaak gaat het dan ook nog om ongezonde producten. Bouw bulkaanbiedingen af en begin bij de ongezonde aanbiedingen. Dat is beter voor consumenten én sluit aan bij de missie van Albert Heijn.’

Het onderwerp bulkaanbiedingen staat 15 april 2026 op de agenda om te bespreken in de Tweede Kamer.