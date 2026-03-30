Dringend gezocht: ontsnapte TBS'er Anne D.

De 41-jarige Anne D. onttrok zich maandagochtend 30 maart aan zijn toezicht tijdens begeleide werkzaamheden in Groningen. Hij is veroordeeld voor een aantal zedenmisdrijven. Vastgesteld is dat D. op maandag 30 maart om 11.11 uur nog gepind heeft in Hoogezand. Vanaf daar ontbreekt ieder spoor. Ziet u hem nu? Bel 112.

Signalement Anne D.

Lengte: 1.86 meter

Oogkleur: blauw

Postuur: mager

Opvallend: volle lippen, afstaande oren en donkere kringen onder zijn ogen

Kleding tijdens ontsnapping: bruine winterjas met lichte, brede banen over de schouders en mouwen en daaronder een witte hoody, zwarte werkbroek en zwarte werkschoenen

Kleding op laatste beelden: donkerkleurige hoody, zwarte werkbroek en zwarte werkschoenen

Andere kenmerken: Friese taal machtig



Anne D. is in 2011 veroordeeld tot TBS met dwangverpleging voor een aantal zedenmisdrijven. Hij zat vast in de FPC Mesdag in Groningen.

Een gespecialiseerd opsporingsteam van de politie, FastNL, is druk bezig de man op te sporen.

