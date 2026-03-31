Meer zestigers hebben een LAT-relatie, vooral mannen

Er zullen in de toekomst steeds meer ouderen zijn. Vooral het aantal ouderen dat zonder partner woont neemt naar verwachting sterk toe, van 1,4 miljoen in 2024 naar 2,1 miljoen in 2070. Niet iedereen die alleen woont is single. Een deel van hen heeft een vaste partner maar woont daar niet mee samen: zij hebben een LAT-relatie.

Van de 60- tot 70-jarigen heeft 5 procent een LAT-relatie en 70 procent woont samen met hun partner. Bij 70- tot 80-jarigen is dat iets lager: 3 procent had een LAT-relatie en 66 procent woonde samen met hun partner. Vergeleken met 2014 is vooral onder zestigers het aandeel LAT-relaties toegenomen. Tien jaar geleden had nog 3 procent van de zestigers een LAT-relatie.

Vooral jongeren (18 tot 30 jaar) hebben vaak LAT-relaties: bijna 21 procent heeft een vaste partner, maar woont nog niet samen. Dit komt deels doordat ze nog bij de ouders wonen.

Steeds minder zestigers wonen samen

Steeds minder zestigers wonen samen met hun partner: 70 procent in 2024, tegen 76 procent in 2014. Een belangrijke reden hiervoor is dat de huidige 60- tot 70-jarigen vaker gescheiden zijn dan tien jaar eerder.

Mannen in deze leeftijdsgroep hebben vaker een partner en wonen daar ook vaker mee samen dan hun vrouwelijke leeftijdsgenoten: 73 procent, tegenover 68 procent van de vrouwen. Ook hebben mannen van deze leeftijd vaker een LAT-relatie (23 procent, tegenover 13 procent van de vrouwen).