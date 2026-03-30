Strukton betaalt hoge transactie OM van 10 miljoen euro na corruptieonderzoek

'Buitenlandse ambtelijke omkoping en valsheid in geschrift'

Het OM verwijt Strukton buitenlandse ambtelijke omkoping en valsheid in geschrift bij de aanleg van een metrolijn in Saudi-Arabië. 'Met het accepteren van de hoge transactie is de strafzaak tegen Strukton afgerond', aldus het OM.

Melding Belastingdienst

In april 2018 deed de Belastingdienst melding bij het Anti-Corruptie Centrum van de FIOD, wegens het vermoeden dat Strukton steekpenningen had betaald om een opdracht te verkrijgen bij de aanleg van een metrolijn in de Saudische hoofdstad Riyad. Daarop is de FIOD, onder gezag van het OM, in juli 2018 een strafrechtelijk onderzoek gestart naar mogelijke ambtelijke omkoping in Saudi-Arabië door Strukton. Gedurende het onderzoek ontstond tevens het vermoeden van valsheid in geschrift bij het aanvragen van een exportkredietverzekering voor de opdracht bij kredietverzekeraar Atradius Dutch State Business N.V. (Atradius).

Ongeveer 31 miljoen dollar aan steekpenningen

Uit het onderzoek blijkt dat Strukton zich in de periode van februari 2013 tot en met juni 2021 schuldig heeft gemaakt aan buitenlandse ambtelijke corruptie, door in totaal circa 31 miljoen dollar aan steekpenningen te betalen aan een bedrijf dat optrad als agent van Strukton. Door de betaalde steekpenningen kreeg Strukton een deel van de opdracht om de metrolijn te mogen bouwen gegund. Daarnaast blijkt dat Strukton opzettelijk onjuiste informatie heeft ingevuld op het definitieve aanvraagformulier voor een exportkredietverzekering bij Atradius. In het formulier werd vermeld dat Strukton 1,5 miljoen dollar aan deze agent betaalde in plaats van de beloofde 27,5 miljoen dollar. Door deze valsheid in geschrift werd verhuld dat er steekpenningen werden betaald aan deze agent, in ruil voor gunning van een deel van de bouwopdracht.

Ernst van de feiten

Strukton realiseerde zich dat zaken doen in Saudi-Arabië corruptiegevoelig was. Ondanks de nodige corruptierisico’s was Strukton bereid zaken te doen in Saudi-Arabië door de omkoping (via de agent) van een hooggeplaatst lid van de regerende familie. Omkoping heeft een sterk ondermijnend en corrumperend effect op de samenleving en een negatieve invloed op het (internationale) handelsverkeer, waar zo een oneerlijke concurrentiestrijd in ontstaat. Ook het aanzien van het Nederlandse bedrijfsleven lijdt onder zulke strafbare gedragingen. Strukton heeft de omkoping actief proberen te verhullen en anderen, waaronder de externe accountant en Atradius, daarover onjuist geïnformeerd.

Hoge transactie

Het OM vindt de gedragingen van Strukton zeer kwalijk. De strafrechtelijke afdoening moet daarom doeltreffend, evenredig en afschrikwekkend zijn. Het OM ziet de betaling van 10 miljoen euro in de vorm van een hoge transactie als een passende afdoening. Strukton heeft herstel- en compliance maatregelen genomen ter voorkoming van het opnieuw plegen van strafbare feiten. Het bedrijf erkent de gepleegde feiten en zegt deze te betreuren. Geen van de destijds direct betrokken medewerkers is nog werkzaam bij Strukton. Strukton is niet eerder veroordeeld voor vergelijkbare strafbare feiten. Het OM houdt bij het vaststellen van de hoogte van deze transactie rekening met het tijdsverloop sinds de feiten zijn gepleegd en de financiële draagkracht van Strukton. Het bedrijf heeft vanaf medio 2023 medewerking verleend aan het onderzoek door de FIOD en heeft sinds 2017 een complianceprogramma dat actief wordt herzien. In de zittingszaal was het OM tot eenzelfde strafeis gekomen. Met het accepteren van de transactie is de strafzaak afgerond.

Vervolging natuurlijke personen

Uit het strafrechtelijk onderzoek komt naar voren dat binnen Strukton vermoedelijk verschillende natuurlijke personen betrokken zijn geweest bij de gepleegde strafbare feiten. Het onderzoek naar deze natuurlijke personen is afgerond. Het OM is van oordeel dat er voor een aantal personen voldoende bewijs is dat zij strafbare feiten hebben gepleegd en is voornemens deze natuurlijke personen hiervoor te vervolgen.