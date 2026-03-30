Files door lang paasweekend

Het wordt komend paasweekend druk op de Nederlandse wegen, is de verwachting van ANWB Verkeersinformatie. De meeste vertraging is er tijdens de avondspits van Witte Donderdag op 2 april en de middag van Goede Vrijdag 3 april. Op tweede paasdag zijn er veel dagjesmensen en terugkerende (buitenlandse) toeristen onderweg. Ook verloopt de dinsdagochtendspits na het lange weekend vaak drukker dan anders.

De avondspits begint donderdag eerder dan normaal, zo rond 15.00 uur. Er staan langere files dan gebruikelijk door de combinatie van woon-werkverkeer en recreatieverkeer. Vorig jaar leidde dit tot 1.148 kilometer file, mede omdat toen voor veel mensen de meivakantie begon.

Meeste vertraging

De meeste vertraging is er voor het verkeer in het midden en zuiden van het land. Tijdens de donderdagavondspits is het onder meer aansluiten op de A1 Amsterdam – Apeldoorn en op de A2 en A27 tussen Utrecht en het zuiden. Ook is het naar verwachting erg druk op de A50 Eindhoven – Apeldoorn en op de A73 Nijmegen richting Venlo.

Donderdagmiddag staan er bovendien files in de grensstreek, mede door de Duitse grenscontroles. Dit veroorzaakt vooral oponthoud op de A1 vanuit Hengelo, de A12 vanuit Arnhem en de A76 vanuit Geleen. Overigens verloopt ook de vrijdagmiddagspits druk. Dit is geen reguliere spits, het is al vanaf het middaguur druk en rond 16.00 worden de files korter.

Toeristen richting kustgebieden

Op vrijdag vertrekken veel Duitse toeristen richting de kust of de Waddeneilanden. Vooral op de A12 Duitse grens – Utrecht en op de wegen richting Zeeland wordt het filerijden. Ook in Den Helder voor de boot naar Texel zijn wachttijden.

Keukenhof en Paaspop

Tijdens het paasweekend zijn de Keukenhof en Designer Outlet Roermond grote publiekstrekkers. Op de wegen richting Zandvoort is het zaterdag en zondag druk vanwege de paasraces op het circuit. Daarnaast trekt Paaspop in Schijndel veel bezoekers.

Werkzaamheden in Nederland

• A2 Utrecht ► Den Bosch, dicht bij knp. Everdingen. Van 3 april 22.00 uur tot 5 april 09.00 uur.

• A2 Den Bosch ► Utrecht, dicht tussen knp. Everdingen en knp. Oudenrijn. Van 3 april 22.00 uur tot 6 april 05.00 uur.

• A30 Barneveld ► Ede, dicht tussen de aansluiting met de A1 en Ede-Noord. Tot 19 mei.

Tweede paasdag

Op tweede paasdag zijn er veel dagjesmensen en terugkerend (buitenlands) vakantieverkeer op de weg. Vanaf het middaguur verwacht ANWB hierdoor files in het midden en zuiden van het land. De ochtendspits op de dinsdag ná het paasweekend verloopt vaak ook wat drukker dan normaal.

