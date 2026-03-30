Verdediging strafzaak Ali B. roept 2 extra getuigen op

Het gerechtshof Amsterdam honoreert het verzoek van de advocaat van Ali B. om twee extra getuigen te horen. 'Het gaat om de ex-partner en de toenmalige manager van Ellen, één van de slachtoffers, en de persoon, productieleider de Muziekkaravaan, tegen wie deze getuige zou hebben gezegd dat er ‘iets ergs’ was gebeurd tussen verdachte en Ellen', zo meldt het gerechtshof maandag.

Pleidooi afgelopen donderdag

In zijn pleidooi op donderdag 26 maart verzocht de advocaat van Ali B. om de ex-partner en toenmalige manager van Ellen te horen, mocht het hof overwegen de verklaring die hij eerder deed te gebruiken als steunbewijs bij een mogelijke veroordeling.

Eerst getuigen horen

Het hof gaat ná de inhoudelijke behandeling nadenken over de uitspraak. Het zou kunnen zijn dat het hof zou willen uitkomen op een veroordeling van de verdachte in de zaak van Ellen maar dat dat niet kan omdat dan eerst de getuige nog moet worden gehoord.

'Geen procesvertraging'

Het hof hoort de getuige nu al om te voorkomen dat het hof de zaak na de inhoudelijke behandeling mogelijk moet heropenen en het strafproces dan ernstige vertraging op loopt. Overigens betekent dit alles niet dat het hof al uitgaat van een veroordeling. Het hof wil alleen straks in de raadkamer alle opties openhouden zonder dat het proces vertraging oploopt.

"Iets ergs" gebeurd

Afgelopen weekend gaf de advocaat van Ali B. aan een tweede getuige in te willen brengen. Dit is de persoon, productieleider de Muziekkaravaan, tegen wie eerdergenoemde getuige zou hebben gezegd dat er ‘iets ergs’ was gebeurd tussen verdachte en Ellen. Het hof heeft dit verzoek goedgekeurd.

Verhoor tijdens zitting 30 maart

De getuigen worden vandaag, maandag 30 maart, achter gesloten deuren verhoord tijdens de geplande zitting. Daarna gaat de behandeling verder met repliek/dupliek en het laatste woord van de verdachte. De uitspraak staat nog steeds gepland op donderdag 7 mei 2026.