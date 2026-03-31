Mobiel dataverbruik bereikt opnieuw recordhoogte in vierde kwartaal 2025

Alle Nederlanders samen verbruikten in het vierde kwartaal van 2025 maar liefst 829 miljoen gigabyte aan mobiele data. Dit is opnieuw een recordhoogte. Ook de uitrol van glasvezel zet door. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de Telecommonitor van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Tegelijk met de Telecommonitor is ook de jaarlijkse Monitor Nummeruitgifte gepubliceerd.

Een opvallende ontwikkeling is dat het mobiele dataverbruik van Odido inmiddels groter is dan het gezamenlijke verbruik van KPN en VodafoneZiggo. Op de mobiele telefoniemarkt blijven KPN en Odido de marktleiders.

De glasvezeluitrol blijft in hoog tempo doorgaan, maar groeit over heel 2025 minder hard dan de jaren hiervoor. Het aantal huishoudens met toegang tot glasvezel steeg dit kwartaal met circa 220 000 aansluitingen en ook het aantal huishoudens dat daadwerkelijk een glasvezelabonnement afsluit groeit gestaag verder. Ook de internetsnelheden van consumenten zijn flink vooruitgegaan. Waar in 2013 nog bijna 58% van de consumenten een internetsnelheid had van minder dan 30 Mbps, is dit in 2025 gedaald tot slechts 0,5%. Inmiddels beschikt 91,3% van de Nederlanders over een internetsnelheid van meer dan 100 Mbps.

Jaarcijfers: spectaculaire groei mobiele data

De jaarcijfers over 2025 laten een indrukwekkende ontwikkeling zien. Het totale mobiele dataverbruik is in drie jaar tijd bijna verdubbeld: van 1,6 miljard gigabyte in 2022 naar bijna 3 miljard gigabyte in 2025. Tegelijkertijd daalt het traditionele mobiel bellen (niet via internet) verder, na een piek tijdens de coronajaren 2020 en 2021.

De combinatie van vaste en mobiele diensten wint steeds meer aan populariteit. In 2013 hadden slechts 190.000 consumenten een gecombineerd mobiel en vast abonnement, terwijl dit aantal in 2025 is gestegen tot 3,86 miljoen.

Monitor Nummeruitgifte: vraag naar mobiele nummers blijft groot

Uit de Monitor Nummeruitgifte blijkt dat de vraag naar mobiele telefoonnummers onverminderd groot blijft. Er waren in 2025 73.800.000 06-nummers uitgegeven. Hiermee staat het uitgiftepercentage op 88,7% van de beschikbare nummerruimte, hetzelfde niveau als eind 2024.

De vraag naar 0970-nummers voor Machine-to-Machine (M2M) toepassingen is fors gestegen in 2025. M2M-communicatie betreft verbindingen waarbij apparaten onderling gegevens uitwisselen zonder menselijke tussenkomst, zoals slimme energiemeters, GPS-trackers en betaalautomaten. Het aantal uitgegeven M2M-nummers nam toe met 19,1 miljoen nummers, een groei van bijna 35%. Het uitgiftepercentage komt daarmee uit op 73,8%.

De ACM verwacht dat de druk op de nummerruimte voor 0970-nummers verder zal toenemen als gevolg van een groeiende behoefte in de markt aan deze nummers. Gezien de stijging van het afgelopen jaar, kan de ACM niet uitsluiten dat het voor uitgifte beschikbare deel van de nummerruimte voor M2M-nummers op de korte termijn uitgeput zal raken. In dat geval kan het ministerie van Economische Zaken nieuwe – op dit moment nog gesloten - nummerreeksen beschikbaar stellen.