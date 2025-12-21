Kabinet besluit tot aanpassing bezorgtijd post per juli 2026 en juli 2027

Het kabinet verruimt de bezorgtijd van post naar maximaal 48 uur (per 1 juli 2026) en vervolgens 72 uur (per 1 juli 2027). 'Dit zijn de noodzakelijke eerste stappen naar weer een goed werkende postmarkt. Nederlanders hechten aan betrouwbare postbezorging. Dat je weet op welke dag een brief aankomt, op het moment dat je die op de bus doet', zo meldt het ministerie van Economische Zaken.

Steeds minder post verstuurd

'Tegelijkertijd versturen we steeds minder, sinds 2014 -54%, brieven en kaarten. Dat zet de betrouwbaarheid en betaalbaarheid onder druk. Aanpassingen zijn dus nodig, om te zorgen dat de postvoorziening niet verder achteruitgaat', aldus het ministerie.

Ministerraad

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Karremans van Economische Zaken mee ingestemd deze wijziging van het Postbesluit - een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) - naar de Tweede Kamer te sturen. Deze eerder in oktober aangekondigde wijziging is de afgelopen weken openbaar geconsulteerd.

'Aanpassingen zijn hard nodig'

Minister Karremans: “We sturen steeds minder brieven en kaarten. Nederlanders hechten daarnaast aan een betrouwbare en betaalbare postbezorging. De huidige regels passen daar niet bij en niets doen leidt tot verdere achteruitgang. Ook kan ik een bedrijf niet vragen om deze taak op de lange duur met verlies uit te voeren. Kortom, aanpassingen zijn hard nodig en verruim ik de regels voor de bezorgtijd iets.”

Wat verandert er per 2026 en per 2027?

Vanaf 1 juli 2026: brieven moeten binnen twee dagen bezorgd worden. Doe je maandag een brief op de bus, dan ligt die dinsdag of woensdag op de mat. Vanaf 1 juli 2027: wordt dat dan binnen drie dagen. Dus een brief van maandag kan op dinsdag, woensdag of donderdag worden bezorgd. De post komt nog steeds vijf dagen per week: dinsdag tot en met zaterdag. Voor rouwpost en medische post verandert er niets: die wordt nog altijd binnen 24 uur en zes dagen per week bezorgd.